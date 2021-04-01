Майгуров сомневается, что международная федерация одобрит переход Ушкиной в Румынию

Ушкина в среду стала второй в спринте на чемпионате России, а в четверг победила в гонке преследования. После первой гонки она объявила, что со следующего сезона будет выступать за румынскую сборную. О ее намерении перейти в новую команду стало известно в августе.

"Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто, - сказал Майгуров. - Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у нее гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует ее переход".

"Если раньше достаточно было получить паспорт и согласовать переход с федерацией, то сейчас нужно доказать необходимость переезда в другую страну", - подчеркнул глава СБР.

Согласно новым правилам IBU утверждает переходы биатлонистов только в том случае, если они предоставят доказательства тесной связи с новой страной. "Даже если бы мы хотели, то не могли бы наложить ограничения на ее переход, - сказал Майгуров. - Она уже более двух лет не выступала за Россию на международных соревнованиях, поэтому у нас нет никаких юридических оснований наложить ограничения на ее переход".

"Спортсменка должна крепко подумать, принимая такое решение, - сказал глава СБР. - Уже на завтрашнем тренерском совете будет предложен расширенный состав спортсменов на подготовку к следующему сезону. Решение об окончательном составе будет приниматься после углубленного медицинского обследования в апреле, но, возможно, спортсменка будет включена в расширенный список. А окончательное решение уже будет принимать она".