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Биатлон

Майгуров сомневается, что международная федерация одобрит переход Ушкиной в Румынию

Спортсменка в среду стала второй в спринте на чемпионате России, а в четверг победила в гонке преследования
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) может не одобрить переход российской спортсменки Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Ушкина в среду стала второй в спринте на чемпионате России, а в четверг победила в гонке преследования. После первой гонки она объявила, что со следующего сезона будет выступать за румынскую сборную. О ее намерении перейти в новую команду стало известно в августе.

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"Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто, - сказал Майгуров. - Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у нее гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует ее переход".

"Если раньше достаточно было получить паспорт и согласовать переход с федерацией, то сейчас нужно доказать необходимость переезда в другую страну", - подчеркнул глава СБР.

Согласно новым правилам IBU утверждает переходы биатлонистов только в том случае, если они предоставят доказательства тесной связи с новой страной. "Даже если бы мы хотели, то не могли бы наложить ограничения на ее переход, - сказал Майгуров. - Она уже более двух лет не выступала за Россию на международных соревнованиях, поэтому у нас нет никаких юридических оснований наложить ограничения на ее переход".

"Спортсменка должна крепко подумать, принимая такое решение, - сказал глава СБР. - Уже на завтрашнем тренерском совете будет предложен расширенный состав спортсменов на подготовку к следующему сезону. Решение об окончательном составе будет приниматься после углубленного медицинского обследования в апреле, но, возможно, спортсменка будет включена в расширенный список. А окончательное решение уже будет принимать она".

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