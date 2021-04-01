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Евро-2020

УЕФА изучает вариант расширения заявки сборных на чемпионат Европы

На данный момент заявка команд на турнир состоит из 23 футболистов

ТАСС, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вопрос расширения допустимого числа игроков в заявках команд на чемпионате Европы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на ответ УЕФА.

По информации источника, организация рассматривает такой вариант развития событий после того, как свои опасения относительно возможных заражений коронавирусом игроков во время турнира выразили тренеры сборных Италии, Бельгии и Франции. На данный момент заявка команд на турнир состоит из 23 футболистов.

"УЕФА рассматривает этот вопрос, решение еще не принято", - говорится в ответе УЕФА агентству.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.

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