УЕФА изучает вариант расширения заявки сборных на чемпионат Европы

ТАСС, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вопрос расширения допустимого числа игроков в заявках команд на чемпионате Европы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на ответ УЕФА.

По информации источника, организация рассматривает такой вариант развития событий после того, как свои опасения относительно возможных заражений коронавирусом игроков во время турнира выразили тренеры сборных Италии, Бельгии и Франции. На данный момент заявка команд на турнир состоит из 23 футболистов.

"УЕФА рассматривает этот вопрос, решение еще не принято", - говорится в ответе УЕФА агентству.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.