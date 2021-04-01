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Футбол в России

"Спартаку" выделили 2,5 тыс. мест для болельщиков на гостевой матч с "Ростовом"

Встреча между командами пройдет 4 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичный "Спартак" получил квоту в 2,5 тыс. билетов для своих болельщиков на матч c "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги состоится 4 апреля.

"Мы получили квоту в 2,5 тыс. билетов", - сказал Фетисов.

В четверг правительство Ростовской области увеличило допустимую заполнямость трибун на спортивных мероприятиях на открытых площадках до 75%. До этого заполнять трибуны можно было не более чем на 50%. Стадион "Ростов-Арена" вмещает 43 тыс. зрителей. Гостевая квота в чемпионате России не может превышать 5% от вместимости стадиона.

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