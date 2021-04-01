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Футбол в России

Семак считает победу в Российской премьер-лиге важнее выхода в плей-офф Лиги чемпионов

В нынешнем сезона петербургский клуб принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, но не смог выйти в плей-офф

ТАСС, 1 апреля. Победа в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) важнее выхода в плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Чемпионат России - это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее, - сказал Семак. - Конечно, выход из группы - это хорошо, но это же не титул. Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Тут важно само качество игры, к этому нужно стремиться".

"Зенит" с 48 очками после 23 игр лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В нынешнем сезона петербургский клуб принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, но не смог выйти в плей-офф.

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