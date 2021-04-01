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Олимпиада в Токио

МОК подтвердил, что российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде под флагом ОКР

В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на Играх в Токио имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены.

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"На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета, - подчеркнул представитель МОК. - Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора".

МОК 19 февраля после консультаций со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) заявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.

Пресс-служба World Athletics на вопрос ТАСС о возможности выступления российских легкоатлетов на Играх в Токио под флагом ОКР ответила следующее: "Вы должны задать этот вопрос Международному олимпийскому комитету. Олимпийские игры - это его событие, и он принимает решение. Мы не можем говорить за МОК".

На Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро смогла поехать только одна российская легкоатлетка - Дарья Клишина, которая имела статус нейтрального спортсмена. Эта спортсменка выступала в Бразилии под флагом России, как и все остальные ее соотечественники из других видов спорта.

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