На чемпионат мира по керлингу отправится команда во главе со скипом Алиной Ковалевой

ТАСС, 1 апреля. Тренерский штаб женской сборной России по керлингу утвердил состав на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР).

В него вошли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Главным тренером является Сергей Беланов.

Соперниками сборной России станут команды Германии, Дании, Италии, Канады, Китая, США, Чехии, Швейцарии (действующий чемпион мира), Швеции, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки на турнире не смогут выступить под флагом страны. Сборная России будет участвовать как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Чемпионат мира пройдет с 30 апреля по 9 мая в канадском Калгари. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Пекине. Розыгрыш 2020 года должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском Принс-Джордже, но был отменен из-за пандемии коронавируса. На чемпионате мира 2019 года сборная России во главе со скипом Алиной Ковалевой заняла пятое место, годом ранее команда Виктории Моисеевой завоевала бронзовые медали.