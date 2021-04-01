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ATP

Тарпищев: Медведев проиграл на турнире в Майами на фоне больших нагрузок

В четвертьфинале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту
Глава ФТР Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ФТР Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение россиянина Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессоналов серии "Мастерс" в Майами связано с большими нагрузками, которые выпали на него в последнее время. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В четвертьфинале Медведев, посеянный на турнире под первым номером, уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту (7) со счетом 4:6, 2:6.

"Это рабочий момент, ничего страшного нет, - сказал Тарпищев. - Вторая подача и прием - два элемента, в которых он уступил. И это на фоне больших нагрузок в последнее время".

По словам Тарпищева, Медведев станет первой ракеткой мира в ближайшее время. "Это вопрос, может быть, месяца, если он сыграет в Монако лучше, чем в том году", - подчеркнул он.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Отставание россиянина от лидирующего в рейтинге серба Новака Джоковича составляет 2 068 очков.

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