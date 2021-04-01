Елисеев рассчитывает на помощь биатлонной сборной при подготовке к олимпийскому сезону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев при подготовке к следующему сезону готов несколько сборов провести совместно с национальной командой. Об этом он рассказал ТАСС.

Елисеев последние годы тренируется по своим тренировочным планам отдельно от сборной, которую год назад возглавил Юрий Каминский.

"К сожалению, я еще не успел встретиться с Юрием Михайловичем, поэтому конкретики пока нет. Но у меня есть понимание, что помощь сборной мне нужна. Мне в любом случае нужен спарринг, в самостоятельной подготовке есть свои плюсы, но есть моменты, которые в одиночку не восполнить", - сказал Елисеев.

Елисееву 31 марта исполнилось 28 лет, в этот день он победил в спринте на чемпионате России. Он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете, двукратным чемпионом Европы.

Следующий сезон у биатлонистов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.