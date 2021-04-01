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Летние олимпийские виды спорта

Хакан Аккус избран президентом Европейской федерации тяжелой атлетики

Ранее свою кандидатуру с выборов снял глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Хакан Аккус из Турции избран президентом Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборного конгресса, который проходит в Москве.

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Изначально на пост президента EWF также претендовали член исполкома EWF Антонио Конфлитти (Молдавия) и глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Однако в четверг Агапитов сообщил ТАСС, что снялся с выборов.

В связи с пандемией коронавируса, которая лишила некоторых делегатов возможности прибыть на конгресс в Москву, выборы проходили в смешанном формате: делегаты, непосредственно находящиеся на конгрессе, голосовали с помощью бумажных бюллетеней, а те, кто не смог прилететь в Россию, отдавали голоса в онлайн-режиме.

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