Драчев: переход биатлонистки Ушкиной в сборную Румынии неоднозначен, его нужно обсуждать

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ситуация с переходом российской биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии не так однозначна, как может показаться на первый взгляд, однако если у спортсменки есть желание выступать за Россию - ее нужно оставлять в стране. Таким мнением с ТАСС поделился бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ушкина в среду стала второй в спринте на чемпионате России, а в четверг победила в гонке преследования. После первой гонки она объявила, что со следующего сезона будет выступать за румынскую сборную. О ее намерении перейти в новую команду стало известно в августе.

"Ситуация с Ушкиной не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Да, она не попала в команду - конкуренция у нас, конечно, огромная, с другой стороны - была возможность сделать комплимент коллегам из братских стран, тем более у спортсменки таким образом появлялась возможность продолжать выступать, хотя на юниорском уровне у нее не было возможности себя проявить. А спортсмен всегда ищет такую возможность", - отметил Драчев.

"С другой стороны, апрельский чемпионат сегодня мало что решает - разве что определяет возможность попасть в команду, - напомнил он. - Сейчас она стала чемпионом страны, она может попасть в сборную на централизованную подготовку. Если есть желание и возможность работать в России, нужно оставлять спортсмена, который себя показывает".

На вопрос ТАСС, почем тренеры не смогли распознать в Ушкиной потенциал будущей чемпионки России, Драчев сказал: "О ее потенциале знали, но есть определенные параметры, по которым спортсменка попадает в сборную - где-то она показывала результат, где-то нет - ведь кто-то проявляет себя на юниорском уровне, кто-то после 20, а кто-то после 25, тут многое зависит от индивидуальных особенностей спортсменов. Может быть, именно сейчас пошли результаты, в целом рад за нее, молодец".

Чемпионов - на десять лет вперед

Драчев отметил, что в настоящее время многие российские специалисты не настроены в своей работе на долгосрочную перспективу.

"Я уже говорил - нужно создавать альтернативные команды, чтобы в них работали специалисты с разными методиками. Но сейчас многие тренеры даже не пытаются своих спортсменов подготовить на долгую перспективу, а хотят одним разом сложить в корзину все результаты всеми методами, чтобы потом сказать: "Я подготовил, я заслуженный". А дальше хоть трава не расти. А человек уже полностью свои ресурсы исчерпал. У норвежцев, к примеру, спокойный отбор, там спортсмен знает, что результат нужно показывать впереди. У России чемпионов мира на юниорском уровне больше чем во всем мире еще лет на 10 вперед, даже если они эти 10 лет выступать не будут", - считает бывший глава СБР.

"Все это нужно обсуждать. Мы начали с 2018 года спокойную подготовку, и в молодежном составе у нас была молодежь, а не спортсмены, которые старше основного состава, - таким образом у них появляется возможность находиться на центральной подготовке. Зачем сборной нужны ветераны? У нас и молодые так на 60-м месте могут выступать, вот только перспектив у них больше - это только Гараничеву за 30, а он попадает в десятку лучших на Кубке мира", - подчеркнул Драчев.