Иркутский "Зенит" не выплачивает зарплату футболистам на протяжении девяти месяцев

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Иркутский футбольный клуб "Зенит" не выплачивает игрокам заработную плату на протяжении девяти месяцев, но руководство пообещало спортсменам ликвидировать долги. Об этом ТАСС сообщил вратарь команды Илья Кунгуров.

Ранее стало известно, что "Зенит" не будет доигрывать сезон Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за отсутствия финансирования.

"Сегодня главный тренер команды [Олег Яковлев] присутствовал на встрече с губернатором [Игорем] Кобзевым, где было сказано, что из-за отсутствия финансирования профессионального спорта в Иркутске на данный момент не будет. Оставшиеся туры не будут доиграны, - сказал Кунгуров. - На тренировке сегодня присутствовали всего 10 человек. Руководство не выплачивает нам зарплату на протяжении девяти месяцев, но на собрании Кобзев пообещал, что долги будут рассчитаны, но никто не знает, когда это произойдет".

"Зенит" выступает во второй группе первенства ПФЛ. Команда занимает 12-е место после 15 матчей. Ближайшую встречу иркутский клуб должен был провести 3 апреля в гостях против "Мурома".