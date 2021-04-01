Велогонку Париж - Рубе перенесли с апреля на октябрь из-за коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Шоссейная однодневная велогонка Париж - Рубе перенесена на 2-3 октября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

2 октября планируется проведение первой в истории гонки в рамках женского Мирового тура UCI, а 3 октября состоится мужской заезд. Изначальной датой проведения значилось 11 апреля, но французские власти приняли решение запретить проведение гонки в указанный срок из-за текущей эпидемиологической ситуации в стране. В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении жестких карантинных ограничении на всей территории страны с 3 апреля на четыре недели.

В 2020 году гонка не проводилась из-за пандемии коронавируса. До 2020 года гонка Париж - Рубе не проводилась только в периоды Первой (1915-1918) и Второй (1940-1942) мировых войн.

Однодневная гонка Париж - Рубе - одна из старейших в мире, она считается технически крайне сложной. Значительная часть 257-километровой трассы (54,5 км, 29 участков пути) покрыта крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении. В этом году гонка должна пройти в 118-й раз, впервые она состоялась в 1896 году.