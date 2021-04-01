В академии Плющенко опровергли информацию о намерении Трусовой вернуться в "Самбо-70"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Информация о желании бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой вернуться в группу Этери Тутберидзе в школе "Самбо-70" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", где занимается Трусова.

Директор "Самбо-70" заявил, что фигуристка Трусова хочет вернуться к Тутберидзе

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"Эта информация никоим образом не соответствует действительности", - сообщил собеседник агентства.

Ранее директор "Самбо-70" Лайшев заявил ТАСС, что Трусова хочет вернуться, отметив, что "она сделала некоторые ошибки, но сейчас думает, как их обратно перевернуть".

Год назад Трусова покинула "Самбо-70" и начала работать в академии "Ангелы Плющенко".