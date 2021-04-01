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Единая лига ВТБ

Баскетболист "Химок" Швед пропустит около месяца из-за перелома пальца

Защитник получил травму в среду в матче Евролиги
Алексей Швед Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Российский защитник подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед получил перелом фаланги указательного пальца правой руки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Швед получил травму в среду во время матча Евролиги против французского "Вийёрбана", он сломал палец в первой половине игры, однако смог закончить встречу, став самым результативным игроком матча. Отмечается, что срок восстановления 32-летнего баскетболиста составит около четырех недель.

Швед является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА, в НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира - 2011. Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице Единой лиги, одержав в 19 матчах 10 побед. В Евролиге клуб располагается на последней, 18-й строчке, одержав 4 победы в 31 игре.

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