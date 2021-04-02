Чемпионат мира по керлингу среди мужчин стартует в Канаде

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд стартует в Калгари. В соревнованиях примут участие 14 команд из Южной Кореи, Нидерландов, России, Швеции, Германии, Японии, Швейцарии, США, Италии, Китая, Норвегии, Шотландии, Дании и Канады.

Состав российской команды выглядит следующим образом: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Команда отправилась в Канаду под руководством бывшего игрока сборной России Александра Козырева.

Российская команда выступит на турнире под флагом Федерации керлинга России (ФКР) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Команды, прошедшие квалификацию на чемпионат мира, будут называться "Команда Федерации керлинга России" или сокращенно RCF (Russian Curling Federation - прим. ТАСС) во всех официальных отчетах и сообщениях. На чемпионатах мира флаг России выставляться не будет. Вместо этого будет использован логотип Федерации керлинга России либо без текста, либо с использованием аббревиатуры RCF", - говорится в сообщении пресс-службы Всемирной федерации керлинга.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Согласно регламенту соревнований, на первом этапе команды сыграют по кругу друг против друга, по результатам кругового этапа шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал. Турнир пройдет в "пузыре" и завершится 11 апреля.