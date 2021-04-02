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Вратаря "Вашингтона" Самсонова заменили на первой минуте матча НХЛ из-за травмы

На 30-й секунде первого периода игры против "Нью-Йорк Айлендерс" Самсонов столкнулся с партнером по команде Ти Джеем Оши и получил удар по голове
Илья Самсонов AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Илья Самсонов
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 2 апреля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов был заменен на первой минуте матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча проходит в данный момент в Нью-Йорке.

На 30-й секунде первого периода Самсонов столкнулся с партнером по команде Ти Джеем Оши и получил удар по голове. Россиянин отправился в раздевалку, его заменил Витек Ванечек. Самсонов вернулся на лед на 17-й минуте при счете 2:1 в пользу "Айлендерс".

Самсонову 24 года, он выступает за "Вашингтон" с 2019 года. Всего в НХЛ он провел 37 матчей, в которых одержал 24 победы и отражал в среднем 91,2% бросков. Россиянин был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 22-м номером.

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