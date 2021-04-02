Вратаря "Вашингтона" Самсонова заменили на первой минуте матча НХЛ из-за травмы

На 30-й секунде первого периода Самсонов столкнулся с партнером по команде Ти Джеем Оши и получил удар по голове. Россиянин отправился в раздевалку, его заменил Витек Ванечек. Самсонов вернулся на лед на 17-й минуте при счете 2:1 в пользу "Айлендерс".

Самсонову 24 года, он выступает за "Вашингтон" с 2019 года. Всего в НХЛ он провел 37 матчей, в которых одержал 24 победы и отражал в среднем 91,2% бросков. Россиянин был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 22-м номером.