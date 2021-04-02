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НХЛ

Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

"Рейнджерс" выиграли в овертайме со счетом 3:2, вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 21 бросок
Артемий Панарин AP Photo/Nick Wass
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 2 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Колин Блэквелл (27-я минута), Филип Хитил (47) и Мика Зибанежад (65). У проигравших шайбы забросили Расмус Асплунд (3), Тэйдж Томпсон (60).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал две голевые передачи, набрав 34 очка (девять голов + 25 передач) в 25 матчах. Его одноклубник Павел Бучневич не сумел отличиться. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 21 бросок.

"Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 38 очков в 36 матчах. "Баффало" идет на последней, восьмой строчке с 20 очками за 36 игр. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Баффало.

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