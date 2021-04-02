"Айлендерс" обыграли "Вашингтон" в матче НХЛ. Овечкин отдал голевую передачу

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей, всего на его счету 31 очко (18 голов + 13 передач) в 32 матчах текущего сезона. Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 18 бросков.

Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов начал игру в стартовом составе, однако на 30-й секунде матча столкнулся с Оши и, получив травму головы, покинул площадку. Россиянина заменил Витек Ванечек, который отразил 7 бросков и пропустил две шайбы. На 17-й минуте первого периода Самсонов вернулся на лед. За оставшееся до конца матча время он отразил 18 бросков и пропустил шесть шайб.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков после 36 матчей. "Айлендерс" идут на третьем месте с 50 очками в 37 играх. Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет 4 апреля дома против "Филадельфии", "Вашингтон" 3 апреля сыграет на выезде с "Нью-Джерси".

В других матчах игрового дня "Питтсбург" в гостях обыграл "Бостон" (4:1), "Монреаль" - "Оттаву" (4:1), "Флорида" дома победила "Детройт" (3:2, в овертайме). "Тампа" на своей площадке обыграла "Коламбус" (3:2), вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 36 бросков.