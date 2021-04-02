Kyodo: Кубок мира по прыжкам в воду планируется отменить из-за коронавируса

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Международная федерация плавания намерена отменить Кубок мира по прыжкам в воду, который должен был пройти в середине апреля в Токио, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Соревнования также являются заключительным этапом квалификации на предстоящую этим летом Олимпиаду. Их планировалось провести в период с 18 по 23 апреля.

Ранее из-за пандемии был отменен мировой боксерский отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. Также заключительный квалификационный этап по синхронному плаванию был перенесен с марта на май.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.