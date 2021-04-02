Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Россиянин забросил 13-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ

ТАСС, 2 апреля. "Миннесота" обыграла "Вегас" в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Кирилл Капризов (8-я минута), Джаред Сперджен (46), победный буллит реализовал Кевин Фиала. У "Вегаса" отличились Вильям Карлссон (4) и Брэйден Макнэбб (42). Капризов забросил 13-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. Также он отдал голевую передачу, всего на счету Капризова 30 очков (13 голов + 17 передач) в 35 матчах, это лучший показатель среди новичков текущего сезона.