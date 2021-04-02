СМИ: "Аякс" предложил дисквалифицированному за допинг вратарю контракт до 2024 года

ТАСС, 2 апреля. Нидерландский футбольный клуб "Аякс" предложил дисквалифицированному за нарушение антидопинговых правил вратарю Андре Онане подписать соглашение до 2024 года. Об этом сообщает газета The Telegraaf.

5 февраля дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал вратаря на один год. В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид.

По данным портала Transfermarkt, нынешнее соглашение Онаны с "Аяксом" действует до июня 2022 года. Клуб не намерен отпускать голкипера свободным агентом, поэтому Онана получили предложение о продлении контракта до лета 2024 года

2 апреля Онане исполнилось 25 лет, он стал игроком "Аякса" в январе 2015 года, когда перешел из молодежной команды испанской "Барселоны". В нынешнем сезоне голкипер провел 26 матчей, из них девять "на ноль". В составе "Аякса" Онана становился чемпионом Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка Нидерландов, а также выходил в финал Лиги Европы.