Боец ММА Плиев рассказал, как провел раунд с оторванным пальцем

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Боец Хетаг Плиев провел один раунд с оторванным пальцем руки в поединке по смешанным единоборствам (ММА). Об этом он рассказал ТАСС.

Поединок прошел 1 апреля в организации Cage Fury MMA в США.

"Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул, - сказал Плиев, который представляет Канаду. - Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке".

"После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой. Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке", - добавил спортсмен.

Плиеву 37 лет, он родился в СССР. До перехода в ММА он выступал в соревнованиях по вольной борьбе. Является бронзовым призером Панамериканских игр 2011 года, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне, где занял 10-е место в весовой категории до 96 кг.