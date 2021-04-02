Выступление российских биатлонистов на международной арене признано удовлетворительным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Выступление мужской и женской сборных России по биатлону на международной арене в нынешнем сезоне призвано удовлетворительным. Такую оценку выставил тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в пятницу в Ханты-Мансийске.

На тренерском совете отчет о проделанной работе представили старшие тренеры мужской и женской национальных команд Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно.

Работа мужской сборной была поддержана единогласно, с оценкой выступления женской команды не согласились два делегата из 57. Они посчитали, что женская сборная в уходящем сезоне выступила неудовлетворительно.

Работа сборных может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.

По итогам выступления в Кубке мира женская сборная России потеряла максимальную квоту на следующий сезон. На чемпионате мира в Поклюке россияне завоевали одну награду - бронзу в мужской эстафете.