Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валентин Афонин

ТАСС, 2 апреля. Участник чемпионатов мира по футболу 1966 и 1970 годов в составе сборной СССР Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

Афонин выступал за владимирский "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону), московский ЦСКА. Афонин, игравший на позиции защитника, в составе ЦСКА стал чемпионом СССР 1970 года, в составе СКА - серебряным призером чемпионата страны 1966 года.

Вместе со сборной СССР Афонин занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года.