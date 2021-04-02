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Футбол в России

Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валентин Афонин

Вместе со сборной СССР игрок занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года

ТАСС, 2 апреля. Участник чемпионатов мира по футболу 1966 и 1970 годов в составе сборной СССР Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

Афонин выступал за владимирский "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону), московский ЦСКА. Афонин, игравший на позиции защитника, в составе ЦСКА стал чемпионом СССР 1970 года, в составе СКА - серебряным призером чемпионата страны 1966 года.

Вместе со сборной СССР Афонин занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года.

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Российский футбол
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