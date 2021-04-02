Ласицкене заполнила заявку на нейтральный статус и выплатила World Athletics взнос в $250

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заполнила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса и уже выплатила требуемый денежный взнос в $250. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

"Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги, - заметила Назарова. - Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке ее заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию".