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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене заполнила заявку на нейтральный статус и выплатила World Athletics взнос в $250

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заполнила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса и уже выплатила требуемый денежный взнос в $250. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

"Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги, - заметила Назарова. - Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке ее заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию".

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18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

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