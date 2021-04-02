Вяльбе: лыжная команда Тюменской области предсказуемо выиграла женскую эстафету

ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Победа команды Тюменской области в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени была ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

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Женская эстафета прошла в пятницу. За команду Тюменской области выступали Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.

"Это была ожидаемая победа, это самая стабильная из всех команд, все предсказуемо", - сказала Вяльбе.

Второе место заняла команда Республики Татарстан, третье - команда СДВФО. "Конечно, хотелось, чтобы все члены сборной России стояли на пьедестале, но не у всех есть достойные команды", - добавила глава федерации.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.