Легкоатлетка Сидорова продолжила подготовку к олимпийскому сезону на базе в Сочи

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова в первый день апреля заехала на двухнедельный тренировочный сбор на федеральную базу "Юг Спорт" в Сочи, где продолжит готовиться к летнему сезону. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Сидорова, завоевавшая золото на ЧМ-2019 в Дохе, 21 февраля на Всероссийском фестивале прыжков с шестом в Москве прыгнула на 4,90 метра и установила лучший результат зимнего сезона в мире. Спустя несколько дней после окончания турнира спортсменка ушла в непродолжительный отпуск.

"Мы начали готовиться к летнему сезону две недели назад в Москве. 1 апреля заехали на двухнедельный сбор в Сочи на базу "Юг Спорт"", - сказала Абрамова.

"Первым стартом летнего сезона для Анжелики может стать этап Бриллиантовой лиги в Дохе (28 мая - прим. ТАСС)", - добавила собеседница ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.