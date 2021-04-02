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Фигурное катание

Лайшев: инициатива возвращения Трусовой в "Самбо-70" принадлежит отцу фигуристки

Ранее Ренат Лайшев заявил, что у фигуристки есть желание вернуться в отделение фигурного катания "Хрустальный"
Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Инициатива в ситуации с возвращением фигуристки Александры Трусовой в школу "Самбо-70" из академии "Ангелы Плющенко" исходит от отца спортсменки. Об этом ТАСС сообщил директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

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1 апреля Лайшев заявил, что у Трусовой есть желание вернуться в отделение фигурного катания "Хрустальный", входящий в структуру центра образования "Самбо-70".

"Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой (Вячеслав Трусов - прим. ТАСС), он мастер спорта по самбо, у него было желание [чтобы она вернулась], он любит нашу школу", - сообщил Лайшев.

Год назад Трусова покинула "Самбо-70" и начала работать в академии "Ангелы Плющенко". Под руководством Этери Тутберидзе в "Самбо-70" Трусова стала бронзовым призером чемпионата Европы в Граце. На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка стала третьей.

Теги
Фигурное катание
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