Лайшев: инициатива возвращения Трусовой в "Самбо-70" принадлежит отцу фигуристки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Инициатива в ситуации с возвращением фигуристки Александры Трусовой в школу "Самбо-70" из академии "Ангелы Плющенко" исходит от отца спортсменки. Об этом ТАСС сообщил директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

1 апреля Лайшев заявил, что у Трусовой есть желание вернуться в отделение фигурного катания "Хрустальный", входящий в структуру центра образования "Самбо-70".

"Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой (Вячеслав Трусов - прим. ТАСС), он мастер спорта по самбо, у него было желание [чтобы она вернулась], он любит нашу школу", - сообщил Лайшев.

Год назад Трусова покинула "Самбо-70" и начала работать в академии "Ангелы Плющенко". Под руководством Этери Тутберидзе в "Самбо-70" Трусова стала бронзовым призером чемпионата Европы в Граце. На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка стала третьей.