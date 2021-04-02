Отборочные соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаду в Токио отменены

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Международная федерация плавания отменила Кубок мира по прыжкам в воду в Токио, который был квалификационным к предстоящим Олимпийским играм. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Кубок мира должен был пройти в Токио с 18 по 23 апреля. Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

"Международная федерация вчера прислала письмо, в котором сказано, что Кубок мира в Японии отменен, - сказала Моисеева. - В документе отмечается, что федерация незамедлительно будет искать варианты, чтобы провести соревнования в другом месте, но, боюсь, уже поздно. Не знаю, будут ли они спрашивать наше мнение, но проводить Кубок мира позже уже нет никакого смысла, потому что планы подготовки рушатся на глазах".

Главный тренер отметила, что российской сборной необходимо еще завоевать ровно половину лицензий - шесть. Если же в итоге будут учитываться результаты чемпионата мира 2019 года в Кванджу, сборная рискует недосчитаться двух индивидуальных лицензий.