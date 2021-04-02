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Брат Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец сохранил соревновательный дух

В конце марта глава UFC Дэйна Уайт после встречи с россиянином объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не потерял соревновательный дух, несмотря на завершение карьеры. Об этом ТАСС сообщил двоюродный брат спортсмена Усман Нурмагомедов.

"Он раньше также весил - около 87 кг. Он сейчас также спарринги делает, также борется, - сказал собеседник агентства. - Он находится в очень хорошей форме, соревновательный дух не исчез".

В конце марта глава UFC Дэйна Уайт после встречи с россиянином объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру. Он был исключен из всех рейтингов UFC. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

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