Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о тренировке с Чимаевым

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов рассказал ТАСС о тренировках с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым в преддверии дебюта в Bellator.

"Да, мы тренировались. Не было такого, что у нас был прямо спарринг. Я чуть разогревался, раскидались чуть. Он очень перспективный парень", - сказал двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"У него сейчас проблемы со здоровьем. Надеюсь, что он себя покажет еще", - добавил собеседник агентства.

В настоящий момент Чимаев проходит курс реабилитации после осложнений, связанных с коронавирусом. Он провел в UFC три поединка, после чего переподписал контракт на улучшенных условиях. Президент организации Дэйна Уайт отмечал, что Чимаев является новой звездой лиги.