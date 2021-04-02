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ММА

Брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о тренировке с Чимаевым

В настоящий момент Чимаев проходит курс реабилитации после осложнений, связанных с коронавирусом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов рассказал ТАСС о тренировках с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым в преддверии дебюта в Bellator.

"Да, мы тренировались. Не было такого, что у нас был прямо спарринг. Я чуть разогревался, раскидались чуть. Он очень перспективный парень", - сказал двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"У него сейчас проблемы со здоровьем. Надеюсь, что он себя покажет еще", - добавил собеседник агентства.

В настоящий момент Чимаев проходит курс реабилитации после осложнений, связанных с коронавирусом. Он провел в UFC три поединка, после чего переподписал контракт на улучшенных условиях. Президент организации Дэйна Уайт отмечал, что Чимаев является новой звездой лиги.

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