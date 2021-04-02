Лыжник Ретивых прокомментировал эпизод с падением во время эстафеты на чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Лыжник Глеб Ретивых назвал невезением эпизод с падением во время эстафеты на чемпионате России в Тюмени. Об этом он рассказал ТАСС.

Команда Тюменской области, в составе которой бежал Ретивых, заняла второе место в эстафете, уступив команде СЗФО во главе с чемпионом мира Александром Большуновым.

"Какой-то момент невезения, обидно, потому что доверили бежать первый этап, - сказал Ретивых. - Была такая тупая ситуация, когда у меня просто не было выбора, куда деться. Впереди ребята зацепились, я думал, что будет падение, и мне некуда было деваться. Когда начал их объезжать, то задел борт, который очень близко поставили к лыжне, и поскользнулся на льду".

Говоря о своем самочувствии, Ретивых отметил, что нога после падения немного опухла. "Еще спиной ударился сильно", - отметил он.

Чемпион России в составе команды СЗФО Александр Терентьев отметил качество трассы. "Она была хорошо подготовлена. Я даже был удивлен, что была не сильно разбита. Сервис сработал, лыжи катили, и если бы не они, то может и не получилось бы так хорошо", - подчеркнул он.