Лыжник Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Александр Большунов пропустит марафон на 50 км на чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена и сборной России Юрий Бородавко.

"Александр Большунов не выйдет на старт марафона на чемпионате России, - сказал Бородавко. - Четырех дистанций, которые он пробежал на чемпионате России, вполне достаточно. Сезон для спортсмена выдался тяжелым, тем более у него впереди есть еще один марафон - Югорский, который пройдет 10 апреля. Он хочет немного передохнуть сейчас, чтобы потом продолжить подготовку к тому марафону, на "Хибинскую лыжню" он не поедет".

"Хибинская лыжня" пройдет в Мурманской области с 17 по 18 апреля и станет заключительным стартом российского сезона.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали - в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.