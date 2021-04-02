Александр Большунов объяснил решение не бежать последнюю гонку на чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира Александр Большунов прокомментировал журналистам решение не бежать марафон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

"Хорош уже, сколько можно бегать", - сказал Большунов, подтвердив, что последним соревнованием для него в этом сезоне станет Югорский марафон, который пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали - в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.