Ушкина, Юрлова-Перхт и Цветков включены в предварительный состав биатлонной сборной России

В предварительные составы мужской и женской сборных вошли по 24 биатлониста. За основу были взяты результаты, показанные спортсменами на международной арене и на чемпионате страны. Окончательный состав будет утвержден правлением СБР в апреле после прохождения спортсменами углубленного медицинского обследования.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Наталья Ушкина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Максим Цветков включены в число кандидатов в состав сборной России по биатлону на олимпийский сезон. Такое решение было принято в пятницу на тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР).

В предварительный список попали все биатлонисты, выступавшие в минувшем сезоне за основную сборную страны. Также в предварительный состав попали чемпионка России Ушкина, которая в мае должна перейти в сборную Румынии, Юрлова-Перхт и Резцова, ушедшие перед началом сезона в декретный отпуск, и чемпион мира 2017 года в эстафете Цветков, не выступавший за сборную два года. На чемпионате России в Ханты-Мансийске он завоевал две медали - серебро (спринт) и бронзу (гонка преследования).

Отсутствует в списке Дмитрий Малышко, который в уходящем сезоне не выступил ни в одном соревновании.

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.