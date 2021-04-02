Гимнаст Ланкин успешно перенес операцию и уже приступил к восстановительным тренировкам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2018 года Дмитрий Ланкин успешно перенес операцию на ноге и уже приступил к восстановительным тренировкам. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

23-летний Ланкин вынужден был обратиться к хирургам из-за появления на пяточной кости шипа, который перетирал ахиллово сухожилие.

"Операция прошла успешно, Ланкин уже вернулся и сейчас проводит восстановительные тренировки для поддержания физической готовности, - сказала Родионенко. - К полноценной тренировочной работе он сможет приступить только после того, как получит разрешение от врачей. Мы заботимся о здоровье своих спортсменов, на Ланкина тренеры продолжают рассчитывать".

На чемпионате мира - 2018, который проходил в Дохе, Ланкин выиграл серебро командного турнира. В его активе также одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали европейских первенств.