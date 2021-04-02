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Биатлон

Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами биатлонной сборной России

В составе их помощников могут произойти изменения
Юрий Каминский Артем Геодакян/ТАСС
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Юрий Каминский
© Артем Геодакян/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу на занимаемых должностях. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Каминский и Шашилов продолжат работать старшими тренерами сборной, - сказал Майгуров. - В составе их помощников могут произойти изменения".

Ранее тренерский совет СБР признал выступление мужской и женской сборных России на международной арене в нынешнем сезоне удовлетворительным.

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