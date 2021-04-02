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Фигурное катание

Первое заседание оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию пройдет 5 апреля

Турнир пройдет с 21 по 26 декабря в СК "Юбилейный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге состоится 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Турнир пройдет с 21 по 26 декабря в СК "Юбилейный", он станет важным этапом отбора команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В последний раз Санкт-Петербург принимал чемпионат России по фигурному катанию в декабре 2017 года.

В рамках заседания оргкомитета состоится церемония поздравления известных российских тренеров Тамары Москвиной и Алексея Мишина, а также петербургских спортсменов, которые успешно выступили на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. Школу фигурного катания Санкт-Петербурга в Стокгольме представляли одиночники Михаил Коляда, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро чемпионата. А также спортивные пары чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов и бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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