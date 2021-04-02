Вопрос самоподготовки биатлонистов Логинова и Елисеева должен решиться в середине апреля

Логинов и Елисеев последние годы готовились к сезону отдельно от сборной по планам своих личных тренеров. В связи с падением их результатов в нынешнем сезоне руководство Союза биатлонистов России считает, что спортсменам будет лучше готовиться к следующему, олимпийскому сезону в составе национальной команды.

"Со спортсменами ведем диалог, но пока все в стадии переговоров. По идее, мы должны все решить в середине апреля, до или после экспертного совета", - сказал Каминский.

"С меня же спрашивают за этих спортсменов - и правильно делают, поскольку старшим тренером являюсь я. В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться, к примеру, тренером резерва. Но так получилось, что два лидера оказались [вне команды]. С Каримом Халили мы еще владели ситуацией, потому что были на контакте с [его тренером] Егором Сориным", - добавил он.

Каминский отметил, что если спортсмены решат остаться на самоподготовке, то для них должна быть создана полноценная группа - с тренерами и специалистами. "Если они уходят на самоподготовку, то вокруг должна быть создана команда. Если это опытный тренер, то он может совмещать стрелковую подготовку с функциональной. А так должно быть два тренера. Должен быть массажист, другие специалисты. То есть, это должна быть отдельная группа, что и подразумевается под словом "команда", - пояснил Каминский.

Логинов является чемпионом мира 2020 года, в нынешнем сезоне в общем зачете Кубка мира он занял 17-е место. Елисеев стал 21-м.