Интервью с чемпионами мира по фигурному катанию Синициной и Кацалаповым. Видеотрансляция

ТАСС

Чемпионы мира по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов дают интервью ТАСС. Они делятся впечатлениями от недавнего участия в чемпионате, рассказывают о подготовке к Олимпиаде, новых программах, костюмах, образах, затрагивают и личные темы - конкуренции с бывшими партнерами и взаимоотношений в паре.

Беседует со спортсменами руководитель аналитического направления пресс-центра ТАСС Андрей Журанков.

Фигуристы выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме 27 марта. Их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98). Это была первая за 12 лет победа российского танцевального дуэта на ЧМ.