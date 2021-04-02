Матыцин обсудил с губернатором Смоленской области развитие спортивной отрасли в регионе

ТАСС, 2 апреля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, в рамках которой стороны обсудили вопросы развития спортивной отрасли в регионе, а также реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

На встрече, в частности, обсудили включение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Угранском районе, ориентировочная стоимость которого составит около 130 млн рублей, в план мероприятий федерального проекта в 2023 году. Планируется, что комплекс будет отвечать всем современным требованиям, в том числе позволит заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Смоленская область показывает высокие результаты по достижению целевых показателей стратегии развития физической культуры и спорта, по достижению национальных целей, - сказал Матыцин. - Для нас важно, что в сфере ваших интересов не только подготовка спортивных сборных команд, и этим можно гордиться, но и проведение массовых соревнований, развитие физической культуры и спорта в сельской местности, что также является одним из приоритетных направлений нашей политики. В Смоленской области реализовываются программы в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" и государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", укрепляется материальная база Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, это говорит о том, что наше сотрудничество приносит вполне конкретные результаты. И Минспорт России окажет максимальное содействие в реализации ваших дальнейших планов и социальных программ по развитию спорта".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.