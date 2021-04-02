Около 500 детей участвуют в первенстве России по синхронному плаванию в Смоленской области

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Порядка 500 детей из 15 регионов России стали участниками первенства России по синхронному плаванию, которое открылось в пятницу в Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма. Старт состязаниям дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Алексей Островский, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Первенство России, которое является отбором в сборные команды Российской Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям, будет проходить до 4 апреля. В этом году в состязаниях принимают участие 33 команды из 15 регионов Российской Федерации. За медали и призы Минспорта России сражаются порядка 500 юных спортсменов. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ и Федерация синхронного плавания Смоленской области. В связи с угрозой распространения коронавируса состязания проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Матыцин отметил высокий уровень подготовки турнира, который обеспечили власти региона и руководство спортивной академии. "Синхронное плавание - один из самых ярких видов спорта, который не только радует олимпийскими победами, но и, самое главное, дарит радость детям. Занятия спортом в комфортных условиях - это важное условие того, чтобы наши дети воспитывались в традициях и уважении к своим учителям, своей стране, своему городу", - приводит пресс-служба слова министра.