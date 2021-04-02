ЦСКА обыграл "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. ЦСКА на своем паркете обыграл подмосковные "Химки" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в Москве прошла в присутствии 3 261 зрителя и завершилась со счетом 97:72.

Самыми результативными игроками матча стали Габриэль Лундберг, Йоханнес Фойгтман (ЦСКА) и Джордан Мики ("Химки"), в их активе по 16 очков.

В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются. У "Химок" матч пропустил самый результативный игрок в истории клуба Алексей Швед, ранее стало известно, что у него диагностирован перелом пальца правой руки.

ЦСКА ранее досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, команда идет второй в таблице с 22 победами в 32 матчах, "Химки", потерявшие шансы на выход в плей-офф, идут на последней, 18-й строчке, одержав четыре победы в 32 играх. В следующем туре московский клуб 8 апреля примет французский "Вийёрбан", "Химки" 6 апреля в гостях встретятся с "Маккаби" из Тель-Авива.