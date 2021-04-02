Ватутин: у отстраненного из ЦСКА Джеймса есть шанс оказаться в НБА в нынешнем сезоне

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА будет продолжать искать пути решения конфликта с отстраненным американским баскетболистом Майком Джеймсом, у которого есть шанс в этом сезоне сыграть в одном из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В понедельник пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба.

"Прежде всего, хочу призвать всех успокоиться, пора прекратить обсуждать ситуацию вокруг Майка. У ЦСКА есть давние принципы, мы не выносим сор из собственного дома, - сказал Ватутин. - В описаниях ситуации с Джеймсом слишком много неправды, еще больше рассуждений людей, которые не имеют представления о том, что происходило на самом деле. Публикуется какая-то "дичь", которая тут же принимается за правду из-за отсутствия опровержений от клуба".

"У нас физически нет возможности всякий раз объяснять, где истина, а где ложь. Мы делаем свое дело и идем своим путем, - продолжил президент ЦСКА. - Уверяю всех наших болельщиков: клуб сделал все возможное, чтобы по ходу сезона уладить все конфликты, но увы… На этой неделе мы не раз встретились с представителями игрока, мы продолжим искать решение, которое позволит защитить наши интересы. Это длительный процесс, не готов сказать, когда он будет завершен".