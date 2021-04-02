Кущенко: ЦСКА получил бонус в виде преимущества площадки в плей-офф Евролиги

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА получил бонус в виде преимущества своей площадки в плей-офф Евролиги. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу ЦСКА на своем паркете обыграл подмосковные "Химки" в матче регулярного чемпионата (97:72). Армейцы ранее досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, а победив подмосковную команду получили преимущество своей площадки в серии плей-офф.

"В сложившейся ситуации с Майком Джеймсом и другими сложностями армейцев домашняя арена в плей-офф - это бонус, - сказал Кущенко. - Плюс в Москве болельщиков разрешили пускать на трибуны. Ватутин уже как-то говорил, что есть клубы, активные болельщики которых добавляют 5-7 очков по ходу непростых матчей, и армейцы точно в этой когорте. В плей-офф домашняя площадка - это бонус, а у армейцев еще колоссальный опыт прохождения этих игр".