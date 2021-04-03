Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует в субботу в Москве

Последний раз Россия принимала у себя сильнейших тяжелоатлетов континента в 2011 году, тогда местом проведения турнира была Казань. Москва принимала чемпионаты Европы в 1964, 1975 и 1983 годах, причем в двух последних случаях континентальные первенства проводились в рамках мировых. Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир несколько раз переносили. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в середине февраля сообщил ТАСС, что московский турнир будет посвящен памяти олимпийского чемпиона Юрия Власова, ушедшего из жизни в последний месяц зимы.

За два дня до начала соревнований в Москве состоялся выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики, по итогам которого пост первого вице-президента организации занял Агапитов. Чемпионат Европы станет для представителя России первым серьезным испытанием на новом посту.

"Я думаю, что этот турнир объединит всю тяжелоатлетическую Европу. Для того, чтобы нашему виду спорта выстоять, необходимо единомыслие. У нас есть шанс, чтобы тяжелая атлетика была чистым видом спорта, который объединяет людей сильных телом и духом. Нам по силам эффективно противостоять коррупции, которая и привела мировую тяжелую атлетику в тяжелое положение", - сказал ТАСС Агапитов.

"Гарантирую ли я, что чемпионат Европы пройдет на высоком уровне? Скажу, что Россия сама по себе является гарантией того, что любое международное спортивное мероприятие в этой стране всегда проходит на высоком уровне. И у нас есть все предпосылки, чтобы и чемпионат Европы по тяжелой атлетике прошел также здорово, - добавил собеседник ТАСС.

50-летний Агапитов, выигравший в 1997 году чемпионат мира, возглавляет ФТАР с ноября 2016 года, с мая 2017 года он также является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики.

Романова идет за третьим титулом

Сборная России по тяжелой атлетике на этом турнире будет выступать в полном составе (по 10 мужчин и женщин). Честь страны на домашних соревнованиях будут защищать Кристина Соболь (весовая категория до 49 килограммов), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Анастасия Романова и Яна Сотиева (обе - до 76 кг), Дарья Рязанова и Дарья Ахмерова (обе - до 87 кг).