Претендент на титул чемпиона мира по боксу Папин выиграл у чеха Пейсара

В послужном списке 33-летнего Папина теперь 13 побед (12 нокаутом), 1 поражение. Он впервые вышел на ринг после того, как в августе 2020 года победил соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин имеет право на бой с чемпионом мира WBC конголезцем Илунгой Макабу.

В активе 36-летнего Пейсара 15 побед (13 нокаутом), 11 поражений.