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Бокс

Претендент на титул чемпиона мира по боксу Папин выиграл у чеха Пейсара

Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде
Алексей Папин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Алексей Папин
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Алексей Папин одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром. Рейтинговый 10-раундовый поединок в весовой категории до 90,7 кг, прошедший в Москве, завершился победой Папина техническим нокаутом в первом раунде.

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В послужном списке 33-летнего Папина теперь 13 побед (12 нокаутом), 1 поражение. Он впервые вышел на ринг после того, как в августе 2020 года победил соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин имеет право на бой с чемпионом мира WBC конголезцем Илунгой Макабу.

В активе 36-летнего Пейсара 15 побед (13 нокаутом), 11 поражений.

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