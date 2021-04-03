Претендент на титул чемпиона мира по боксу Папин выиграл у чеха Пейсара

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Алексей Папин одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром. Рейтинговый 10-раундовый поединок в весовой категории до 90,7 кг, прошедший в Москве, завершился победой Папина техническим нокаутом в первом раунде.
В послужном списке 33-летнего Папина теперь 13 побед (12 нокаутом), 1 поражение. Он впервые вышел на ринг после того, как в августе 2020 года победил соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин имеет право на бой с чемпионом мира WBC конголезцем Илунгой Макабу.
В активе 36-летнего Пейсара 15 побед (13 нокаутом), 11 поражений.