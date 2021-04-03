Российские керлингисты одержали вторую победу подряд на чемпионате мира

ТАСС, 3 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 9:3 обыграла команду Южной Кореи во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

Российские керлингисты с победы стартовали на чемпионате мира

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В первом матче чемпионата сборная России со счетом 8:5 обыграла команду Нидерландов. Следующую встречу российские спортсмены проведут в субботу против представителей Китая.

В рамках предварительного этапа 14 команд чемпионата мира проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.