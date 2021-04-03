Шайба Орлова принесла "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

Орлов забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне и набрал восемь очков (пять голов + три передачи) в 32 матчах. Его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также хоккеисты "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.

"Вашингтон" седьмой раз в сезоне обыграл "Нью-Джерси" и занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 52 очка в 37 матчах. "Нью-Джерси" находится на седьмой позиции с 32 очками за 35 игр. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Ньюарке (штат Нью-Джерси).