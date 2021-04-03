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НХЛ

Шайба Орлова принесла "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

"Вашингтон" седьмой раз в сезоне обыграл "Нью-Джерси"
Дмитрий Орлов AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Дмитрий Орлов
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 3 апреля. "Вашингтон" в овертайме со счетом 2:1 обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (29-я минута) и Дмитрий Орлов (65). У проигравших отличился Майкл Маклеод (33).

Орлов забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне и набрал восемь очков (пять голов + три передачи) в 32 матчах. Его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также хоккеисты "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.

"Вашингтон" седьмой раз в сезоне обыграл "Нью-Джерси" и занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 52 очка в 37 матчах. "Нью-Джерси" находится на седьмой позиции с 32 очками за 35 игр. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

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