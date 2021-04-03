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ММА

Усман Нурмагомедов посвятил победу в Bellator умершему дяде

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался летом 2020 года из-за последствий коронавируса
Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский боец Усман Нурмагомедов посвятил победу в дебютном поединке в Bellator своему дяде и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Об этом он заявил на онлайн-конференции.

Российский боец в ночь на субботу победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут).

"Я показал только 50% от того, на что способен, - сказал боец. - Будем работать, выступать, сохраняя качество. Хотел бы посвятить победу нашей школе и моему дяде Абдулманапу Нурмагомедову".

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался летом 2020 года из-за последствий коронавируса.

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